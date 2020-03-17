Комітет Ради схвалив кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора
Укрінформ
Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив кандидатуру т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.
Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.
"Комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора України", - написала Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.
16 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення чинної т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової генпрокурором.
Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника бюро Ірину Венедіктову.