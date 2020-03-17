Рада ухвалила закон про підвищення доступності ліків

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я».

Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей закон створює засади залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

Міністерство охорони здоров'я України залишається при цьому головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які буде визначено як стратегічні. Закупівельна організація отримуватиме бюджетні кошти від МОЗ та виступатиме замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»: проводитиме процедури закупівель, укладатиме від власного імені договори про закупівлю, ставатиме власником лікарських засобів та інших медичних товарів та організовуватиме отримання відповідних товарів кінцевими споживачами – лікувально-профілактичними закладами.

Перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за кошти державного бюджету, передбачається затвердити постановою Кабміну.

Запропонований законом порядок здійснення закупівель гарантуватиме недискримінацію та рівність доступу вітчизняних і зарубіжних постачальників медичних товарів до участі у таких закупівлях.

Читайте також: Рада ухвалила закон про штрафи за порушення умов карантину

Прийняття цього закону дозволить не допустити корупційних ризиків при здійсненні закупівель лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність та прогнозованість постачання таких товарів у заклади охорони здоров'я, економію бюджетних коштів за рахунок розширення конкуренції, в тому числі завдяки збереженню можливості участі постачальників-нерезидентів у публічних закупівлях лікарських засобів, розширити доступ пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня ухвалила у першому читанні законопроєкт №2538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я.