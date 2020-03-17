Київський військовий госпіталь має достатньо тестів для коронавірусу — МОУ

Київський військовий госпіталь уже має необхідну кількість тестів для виявлення коронавірусу, які вже були апробовані.

Про це сказав під час наради начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил, підполковник медичної служби Сергій Моргун, йдеться на сайті Міноборони.

«Київський військовий госпіталь уже має необхідну кількість тестів по виявленню коронавірусу. Із застосуванням зазначених тестів були перевірені четверо офіцерів, які прибули з навчань з-за кордону. Їхні тести на наявність вірусу були негативними», - сказав він.

У цьому контексті Моргун наголосив на необхідності координації дій структурних підрозділів Міноборони та Генштабу щодо завчасного інформування про прибуття особового складу з-за кордону для проведення першочергових контрольних заходів.

Командування Медичних сил надало рекомендації для запобігання поширенню короновірусу / Фото: Міністерство оборони України

«У нас є спеціальне обладнання, яке знаходиться майже в кожному госпіталі чи мобільній лабораторії. Також очікуємо на реагенти для найбільш точного визначення коронавірусної інфекції. Ці реагенти є найефективнішими в світі, адже можуть визначати будь-яку вірусну інфекцію, у тому числі коронавірусного типу, незважаючи навіть на відсутність у людини клінічних симптомів хвороби. Тому незалежно від цивільних лабораторій, в нас є своя лабораторія, яка невдовзі буде забезпечена згаданими тест-системами», — сказав він.

Він також повідомив, що слухачі Української військово-медичної академії від сьогоднішнього ранку розпочали проводити на КПП Міноборони термометрію особового складу і готові до виконання завдань протягом всього часу карантину.

Моргун наголосив, що першочерговими ефективними заходами, які повинен робити кожен у своєму бойовому чи навчальному підрозділі, є дезінфекція.

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Також офіцер медслужби надав інформацію щодо наявності масок і респіраторів, які мають ступінь відповідного бактеріологічного і біологічного захисту (N95). Командування Медичних сил очікує на оновлення цих засобів вже до кінця тижня. Найближчим часом прибудуть борти, відбудеться процедура розмитнення, після чого згадані засоби закуповуватимуться через дистриб’юторську мережу, зазначив Моргун.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.