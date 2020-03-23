МОЗ обговорило з Rozetka доставку продуктів в умовах карантину

Міністерство охорони здоров'я обговорило з онлайн-ритейлером Rozetka алгоритми доставлення продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.

Про це інформує пресслужба міністерства у Facebook.

"Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорив зі співвласником онлайн-ритейлера Rozetka Владиславом Чечоткіним щоденне збільшення таких замовлень, алгоритми роботи в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від виходу з дому та максимально обмежити контакти, надавши перевагу онлайн-замовленням.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.