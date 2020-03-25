В Україні зафіксували коронавірус у 13 областях: всього 113 випадків

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус Covid-19 у 13 областях та м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернівецькій області виявлено 38 випадків Covid-19 (1 особа померла), у Києві – 31 випадок, у Київській області – 22, Івано-Франківській – 5 (1 особа померла), Тернопільській – 4, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській – по 2, Житомирській – 2 (1 особа померла), у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях – по одному хворому.

Виписано після лікування одну особу - у Чернівецькій області.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 422 959 випадків зараження коронавірусом, з них 18 907 летальних, 109 144 особи одужали.

Фото: АА.