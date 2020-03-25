Реагенти для виявлення коронавірусу доправили в регіональні лабораторії - ОП

Необхідні для проведення аналізу на коронавірус реагенти закуплені і доправлені в регіони України.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 Кирило Тимошенко під час селектороної наради Президента Володимира Зеленського з регіонами, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, Тимошенко детально проінформував учасників наради про те, як відбувся розподіл масок, комбінезонів, тестів, апаратів штучної вентиляції легень, які прибули в Україну з Китаю в ніч проти 23 березня.

«Вчора ми викупили потрібні реагенти, і сьогодні о 10-ій ранку вони були доправлені в регіональні лабораторії. Наші вірусологи консультують лабораторії щодо використання наданих засобів напряму – в телефонному режимі чи онлайн», - зауважив заступник керівника ОП.