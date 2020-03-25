ВООЗ заявляє, що карантин не скасовує планові щеплення

Всесвітня організація охорони здоров'я зауважує, що карантин не скасовує рутинної (планової) вакцинації, зокрема від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я з посиланням на відповідні рекомендації ВООЗ.

"Як зазначають у ВООЗ, карантин не скасовує рутинної вакцинації. У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси: це вакцинація від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з рекомендаціями ВООЗ, будь-які переривання рутинної (планової — відповідно до національного календаря щеплень) імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров’я у країнах, які вже й так перевантажені через пандемію Covid-19.

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У МОЗ зауважують також, що національне законодавство не змінює процеси рутинної вакцинації. Згідно з новими змінами у національному календарі щеплень, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації.

МОЗ повідомляє також, що новонароджених у пологових будинках необхідно вакцинувати згідно з національним календарем профілактичних щеплень.

"Продовжується імунізація рекомендованими вакцинами, серед осіб з груп ризику: вакцинація за станом здоров’я, зокрема від сезонного грипу. Ця імунізація не належить до рутинної за віком, і вакцини не закуповують коштом державного бюджету. Тому слід використовувати доступні в регіоні вакцини чи закуповувати вакцини коштом місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством", - додають у міністерстві.

Водночас зауважують, що на період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознаками ГРВІ не здійснювати до моменту одужання. Рутинну вакцинацію людей, що перебували на самоізоляції через Covid-19 і контактних осіб, треба здійснювати після закінчення періоду самоізоляції у разі відсутності симптомів респіраторної інфекції.

Як зазначають фахівці, вакцинувати людей, що мали лабораторно підтверджений випадок Covid-19, можна після одужання (відповідно до прийнятого визначення).

Ці рекомендації можуть бути змінені залежно від розвитку ситуації із Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.