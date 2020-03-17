У США першим волонтерам ввели вакцину від коронавірусу

У дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американському Сіетлі першим чотирьом волонтерам ввели вакцину від коронавірусу Covid-19, розроблену в рекордно короткий термін.

Про це повідомляє АР.

«Всі ми почуваємося такими безпорадними. Це дивовижна нагода для мене щось зробити», - розповіла одна з волонтерок, 43-річна Дженніфер Халлер із Сіетла, перш ніж зробити щеплення. Двоє її дітей-підлітків підтримали рішення взяти участь у дослідженні.

Серед волонтерів – Ніл Браунінг, 46-річний інженер компанії Microsoft з міста Ботелл, штат Вашингтон. Третя особа - 25-річна редактор-координатор незалежного глобального науково-дослідного центру охорони здоров'я у Вашингтонському університеті.

Про четвертого добровольця інформації наразі немає.

Як очікується, всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).

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Американські медичні чиновники заявляють при цьому, що для повного затвердження будь-якої потенційної вакцини потрібно буде від 12 до 18 місяців.

Крім того, повідомляється про можливий початок у квітні клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсильванії і випробувальному центрі в Канзас-Сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

Станом на ранок 17 березня у світі інфіковано коронавірусом 182 727 осіб, одужало 79 883 особи, померло 7174 людини.