Волонтери Корпусу Миру залишають Україну вперше з часів Євромайдану

Корпус Миру США оголосив про призупинення діяльності в інших країнах і евакуацію волонтерів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Голос Америки.

“З поширенням Covid-19 міжнародні подорожі з кожним днем все більше ускладнюються, тому ми діємо зараз, щоб захистити ваш добробут і запобігти ситуації, коли волонтери не зможуть полишити країни свого перебування”, - ідеться в заяві організації.

Як зазначається, в Україні, згідно з даними організації, наразі перебуває 324 волонтери Корпусу Миру.

На початку року Корпус Миру вже евакуював волонтерів з Китаю та Монголії через спалах там коронавірусу.

Минулого разу евакуація волонтерів Корпусу Миру з України відбувалася в лютому 2014 року, після повідомлень про розстріли протестувальників під час Євромайдану 18 - 20 лютого. Волонтери змогли повернутися до України влітку 2015 року.

Під час перебування в Україні волонтери Корпусу Миру беруть участь у програмах з навчання англійської мови, розвитку громад та молоді.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19. В Україні на сьогодні підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.