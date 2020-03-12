Причастя з одноразових стаканчиків та дезінфекція ікон: ПЦУ дала “карантині” рекомендації

Православна церква України не бачить обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь при умові дотримання усіх правил поведінки в релігійних установах при карантині.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У помісних церквах, які раніше зіткнулися з викликом епідемії, було рекомендовано вживати низку заходів... При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що церквам було рекомендовано вживати низку заходів, зокрема: посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь.

Також на час пандемії, а особливо у разі наявності підвищеної небезпеки у конкретних місцевостях, достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування. Зазначене може застосовуватися до особистих вітань та вияву пошани між членами церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення;тимчасово не переносити святині (святі мощі, шановані ікони) з місць їхнього постійного збереження.

Також під час карантину рекомендується використовувати для запивання після прийняття Причастя одноразових стаканів або споживання лише антидору.

ПЦУ закликала з уважністю та розумінням поставитися до рекомендацій, рішень та заходів з боку держави та органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров‘я.

Також, як повідомляють в ПЦУ, наступного тижня відбудеться засідання Священного синоду ПЦУ, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Київська міська державна адміністрація рекомендувала релігійним установам припинити проведення масових богослужінь у зв'язку з запобіганням розповсюдженню нової коронавірусної інфекції (COVID-19).

В Україні підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірус - у Чернівцях.