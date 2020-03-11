УГКЦ дозволила не цілувати ікони та слухати служби з дому

Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви зазначив, що на час карантину через коронавірус можна не цілувати ікони.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як зазначається, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. За його словами, у цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікони.

Предстоятель пояснив, що Українська греко-католицька церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб. Водночас він закликав усіх громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому спокій.

Читайте також: Столичним церквам пропонують зупинити масові богослужіння

"Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику. У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", — зазначив глава УГКЦ.

Крім цього, він застерігає "від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги".

Читайте також: Вселенський патріархат закликає не панікувати через коронавірус

На думку Блаженнішого Святослава, кожному, хто почувається хворим або знає, що контактував з особою, яка має симптоми цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходити з дому.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть до 3 квітня.

В Україні підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірус - у Чернівцях.