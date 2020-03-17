Укрзалізниця прийматиме звернення пасажирів лише онлайн

Сьогодні, 17 березня 2020 року о 20:00 контактний центр АТ "Укрзалізниця" тимчасово припинить приймати дзвінки. Звернення громадян прийматимуться лише онлайн.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"У зв'язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, та з запобіжним мірами, які Укрзалізниця приймає для захисту своїх співробітників, з вечора 17 березня (з 20.00) Контактний центр Укрзалізниці тимчасово призупиняє приймання дзвінків", - йдеться у повідомленні.

Контактний центр буде опрацьовувати звернення громадян тільки онлайн. Пасажири зможуть звернутись до контактного центру шляхом надсилання повідомлень через месенджер Facebook на офіційній сторінці компанії.

В Укрзалізниці також просять перед зверненням перевіряти інформацію в усіх доступних каналах на офіційному каналі компанії в Telegram та на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook.