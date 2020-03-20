Шмигаль — про карантин: Здоров’я важливіше за тимчасові незручності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватись правил карантину, оскільки здоров’я важливіше за тимчасові незручності.

Про це він повідомив у Facebook.

"Уряд робить все можливе, щоб убезпечити громадян від розповсюдження коронавірусної інфекції. Однак зусилля влади – це лише частина механізму. Щоби він справно працював, кожен з нас повинен дотримуватися правил карантину. Пам’ятайте: здоров’я наше та наших близьких важливіше за тимчасові незручності. Бережіть себе", - написав Шмигаль.

Він додав, що уряд 20 березня зібрався на технічне позачергове засідання і розглянув питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

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Як повідомялося, 20 березня Кабмін спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання коронавірусу та скасував мито і ПДВ на ліки та медобладнання, необхідні для боротьби з хворобою. Також Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.