Кабмін спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання коронавірусу

Кабмін спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання коронавірусу

Укрінформ
Кабінет Міністрів до 19 квітня спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 на території України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами засідання уряду 20 березня.

"Уряд до 19 квітня 2020 року спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню Covid-19 на території України", - написав він.

Згідно з повідомленням Шмигаля, постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами Covid-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо). Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього. Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано.

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Шмигаль наголосив, що такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, а також установи, заклади та підприємства інших центральних органів виконавчої влади, що долучені до заходів щодо запобігання поширенню Covid-19.

Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)», який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон спрямований на створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі».

В Україні станом на 20 березня підтверджено 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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Крім того, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.

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