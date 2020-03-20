Кабмін спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання коронавірусу

Кабінет Міністрів до 19 квітня спростив порядок закупівель товарів та послуг для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 на території України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами засідання уряду 20 березня.

"Уряд до 19 квітня 2020 року спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню Covid-19 на території України", - написав він.

Згідно з повідомленням Шмигаля, постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами Covid-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо). Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього. Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано.

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Шмигаль наголосив, що такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, а також установи, заклади та підприємства інших центральних органів виконавчої влади, що долучені до заходів щодо запобігання поширенню Covid-19.

Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)», який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон спрямований на створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі».

В Україні станом на 20 березня підтверджено 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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Крім того, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.