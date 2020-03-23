Уряд може збільшити субсидії на час карантину - в середньому на 300 гривень

Міністерство соціальної політики пропонуватиме на найближчому засіданні уряду встановити додаткову компенсацію витрат отримувачів субсидій в період карантину.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більш того, ми зараз посилюємо цей напрям роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг в період карантину», - наголосила Лазебна.

За її словами, це зроблять шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою.

«Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома, ми просимо їх бути ізольованими і ми знаємо про те, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Тому кожна сім’я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 гривень», - зазначила урядовець.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.