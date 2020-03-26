Нацрада закликає медійників до обміну контентом на час карантину

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує мовникам на час карантину приєднатися до Всеукраїнського проєкту обміну контентом між телекомпаніями.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

"У час, коли через пандемію критично обмежена можливість як створення, так і купівлі контенту, щоб забезпечити українські телевізійні компанії якісними програмами і передачами, передовсім пізнавальними і позитивними за змістом, пропонується ідея створення Бази даних контенту, до якої може отримати доступ будь-яка телекомпанія України", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, ідею розробив та курує член Національної ради Максим Онопрієнко.

Аби долучитися до проєкту Media Change Ukraine, для початку треба зайти на сайт, зареєструватися, отримати доступ до каталогу контенту, обрати те, що потрібно для ефіру, і відправити заявку. Після цього менеджер сайту забезпечить контакт із представниками тієї телекомпанії, що володіє медіапродуктом.

Наповнення Бази даних здійснюватимуть самі компанії. До проєкту вже долучилися телеканали «TV5» із Запоріжжя, «Вітер» з Кропивницького, «Місто» та «ТV7+» з Хмельницького, «МТВ» з Маріуполя, «34 телеканал» з Дніпра, «Центральний телеканал» з Полтави. Всі охочі можуть долучитися до проєкту.

За умовами участі, при реєстрації регламентується право на використання контенту без оплати, без передачі третім особам, без використання в мережі інтернет – лише засобами, передбаченими ліцензіями Національної ради, на період чинного, встановленого центральними органами влади, терміну карантину чи надзвичайної ситуації/стану.

Як зазначають у Нацраді, наразі обмін контентом пропонується реалізувати найпростішим і найоперативнішим методом. База ще тільки починає наповнюватися, і система реєстрації буде удосконалюватися, аби бути максимально зручною для користувачів.

Зареєструватися на сайті можна вже від сьогодні.