Facebook видалив чергову мережу фейкових акаунтів та сторінок
Про це повідомив у четвер CNN.
"Facebook і Twitter у четвер оголосили, що припинили онлайн-кампанії втручання за підтримки Росії, спрямовані на аудиторію афро-американців", - зауважується в повідомленні.
Кампанії проводилися з Гани й Нігерії, що стало одним із останніх прикладів зусиль Росії посіяти розбрат у США чужими руками.
"Росія платила найманим людям у двох африканських країнах за поширення розбіжних і поляризованих повідомлень, спрямованих конкретно на чорношкірих американців у соціальних медіа", - зауважується в публікації.
Так, платформа Facebook вилучила 49 облікових записів, 69 сторінок, а також 85 акаунтів в Instagram через їхню підозрілу активність.
"Ця мережа була створена на ранній стадії формування аудиторії й підтримувалася місцевими громадянами в Гані й Нігерії під контролем осіб з Росії", - наводить телеканал заяву представників Facebook. При цьому уточнюється, що дехто з громадян африканських країн робив це свідомо, дехто несвідомо.
"Це було орієнтовано насамперед на аудиторію Сполучених Штатів", - зауважили у Facebook.
Тим часом, Twitter анулював 71 обліковий запис. Як зауважили в компанії, здебільшого це були англомовні акаунти, які представлялися як користувачі, що перебувають у Сполучених Штатах.
"Ці анульовані облікові записи, які функціонували з Гани й Нігерії, і які ми можемо однозначно пов'язати з Росією, намагалися посіяти розбрат у розмовах про соціальні проблеми, наприклад, щодо расових та громадянських прав", - зазначили у Twitter.
Нагадаємо: під час виборів 2016 року правоохоронні органи США зафіксували непоодинокі інформаційні кампанії російських тролів, які успішно маніпулювали американською аудиторією в глобальних соціальних мережах.