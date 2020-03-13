Facebook видалив чергову мережу фейкових акаунтів та сторінок

Провідні соціальні мережі Facebook і Twitter у четвер заявили, що припинили дію кампаній впливу на частину чорношкірого населення в США в виборчий період, які проводилися з території Гани й Нігерії.

Про це повідомив у четвер CNN.

"Facebook і Twitter у четвер оголосили, що припинили онлайн-кампанії втручання за підтримки Росії, спрямовані на аудиторію афро-американців", - зауважується в повідомленні.

Кампанії проводилися з Гани й Нігерії, що стало одним із останніх прикладів зусиль Росії посіяти розбрат у США чужими руками.

"Росія платила найманим людям у двох африканських країнах за поширення розбіжних і поляризованих повідомлень, спрямованих конкретно на чорношкірих американців у соціальних медіа", - зауважується в публікації.

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Так, платформа Facebook вилучила 49 облікових записів, 69 сторінок, а також 85 акаунтів в Instagram через їхню підозрілу активність.

"Ця мережа була створена на ранній стадії формування аудиторії й підтримувалася місцевими громадянами в Гані й Нігерії під контролем осіб з Росії", - наводить телеканал заяву представників Facebook. При цьому уточнюється, що дехто з громадян африканських країн робив це свідомо, дехто несвідомо.

"Це було орієнтовано насамперед на аудиторію Сполучених Штатів", - зауважили у Facebook.

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Тим часом, Twitter анулював 71 обліковий запис. Як зауважили в компанії, здебільшого це були англомовні акаунти, які представлялися як користувачі, що перебувають у Сполучених Штатах.

"Ці анульовані облікові записи, які функціонували з Гани й Нігерії, і які ми можемо однозначно пов'язати з Росією, намагалися посіяти розбрат у розмовах про соціальні проблеми, наприклад, щодо расових та громадянських прав", - зазначили у Twitter.

Нагадаємо: під час виборів 2016 року правоохоронні органи США зафіксували непоодинокі інформаційні кампанії російських тролів, які успішно маніпулювали американською аудиторією в глобальних соціальних мережах.