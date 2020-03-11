КремлеЗМІ штампують фейки про обстріли Горлівки українськими військовими

Прокремлівські інформаційні ресурси поширюють фейки про обстріли українськими військовими житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Ця інформація не відповідає дійсності, наголошують у пресцентрі штабу ООС.

"Російські окупаційні війська, отримавши вчора належну вогневу відповідь від українських воїнів поблизу населеного пункту Піски, вдалися до застосування чергової брехливої інформаційної кампанії з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Так, на прокремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах розповсюджують фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

"Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності. Командування ООС підкреслює, що усе важке озброєння, згідно з Мінськими угодами, знаходиться у районах відведення", - наголошують в штабі ООС.

При цьому, у штабі зауважують, що зазвичай після подібних звинувачень "противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів".

У штабі ООС нагадали, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, окупанти несуть повну відповідальність за цивільне населення на захоплених територіях.