КремлеЗМІ штампують фейки про обстріли Горлівки українськими військовими

КремлеЗМІ штампують фейки про обстріли Горлівки українськими військовими

Укрінформ
Прокремлівські інформаційні ресурси поширюють фейки про обстріли українськими військовими житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Ця інформація не відповідає дійсності, наголошують у пресцентрі штабу ООС.

"Російські окупаційні війська, отримавши вчора належну вогневу відповідь від українських воїнів поблизу населеного пункту Піски, вдалися до застосування чергової брехливої інформаційної кампанії з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Так, на прокремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах розповсюджують фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

"Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності. Командування ООС підкреслює, що усе важке озброєння, згідно з Мінськими угодами, знаходиться у районах відведення", - наголошують в штабі ООС.

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При цьому, у штабі зауважують, що зазвичай після подібних звинувачень "противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів".

У штабі ООС нагадали, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, окупанти несуть повну відповідальність за цивільне населення на захоплених територіях.

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