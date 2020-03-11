Бойовики обстріляли житлові квартали на околицях Мар'їнки

Бойовики обстріляли житлові квартали на околицях Мар'їнки

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Занадто гучний режим "тиші" влаштували російсько-окупаційні війська мирним мешканцям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста", - йдеться у повідомленні.

Так, представники збройних формувань Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка.

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"Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно - військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня", - відмітили у пресцентрі.

Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи.

"По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає", - повідомили у штабі ООС.

У штабі ООС наголосили, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику "в разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців".

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