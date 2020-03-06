За шість років Нацрада обмежила мовлення 74 російських каналів

Упродовж 2014-2019 рр. на території України було обмежено мовлення 86 іноземних телеканалів, з яких 74 мають пряме російське походження.

Про це повідомила ексзаступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук під час пресконференції в Укрінформі.

"За весь час нашої діяльності було обмежено мовлення 86 іноземних телеканалів, з яких 74 російських. І це відбувалося в той момент, коли українське законодавство взагалі практично не врегульовувало це питання. За час коли ми працювали було розроблено 7 законопроєктів, які в подальшому були ухвалені", - сказала Фещук. Водночас вона зауважила, що закон про телебачення і радіомовлення був одним із тих, до яких дуже часто вносилися зміни, що було незручно для ліцензіатів, але дозволяло обмежувати пропаганду та запроваджувати в ефір українську мову.

Вона зазначила, що Нацрадою також велася робота, щоби на телеканалах не розпалювалася ворожнеча. За її словами, також вперше були застосовані санкції до телеканалів за розповсюдження фейкових новин.

"Є позитивна практика, яку в подальшому зможуть використовувати колеги, які залишилися працювати в Нацраді. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть використовувати таке саме для порушників, а не для того, щоб придушувати свободу слова. Тобто треба розрізняти порушення і свободу слова", - сказала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 березня звільнив достроково членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Нацради та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.