Зеленський звільнив двох членів Нацради з питань ТБ

Зеленський звільнив двох членів Нацради з питань ТБ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, достроково припинив повноваження членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського (указ №65/2020) та Уляни Фещук (указ № №66/2020).

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Водночас глава держави звільнив і знову призначив членами Нацради Юрія Зіневича (укази №63/2020 і №67/2020 відповідно) та Валентина Коваля (укази №64/2020 і №68/2020 відповідно).

фото: president.gov.ua

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