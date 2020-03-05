Зеленський звільнив двох членів Нацради з питань ТБ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, достроково припинив повноваження членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського (указ №65/2020) та Уляни Фещук (указ № №66/2020).
Водночас глава держави звільнив і знову призначив членами Нацради Юрія Зіневича (укази №63/2020 і №67/2020 відповідно) та Валентина Коваля (укази №64/2020 і №68/2020 відповідно).
фото: president.gov.ua