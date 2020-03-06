Нацрада видала ліцензію каналу іномовлення UA|TV

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензію каналу іномовлення UA|TV.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Нацради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив член Нацради Олег Черниш, супутникова ліцензія видана строком на 10 років, територія розповсюдження – країни Європи в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника.

Водночас, за словами представника юридичного відділу Мультимедійної платформи іномовлення, який був присутній на засіданні, раніше ліцензія каналу UA|TV була переоформлена на телеканал для тимчасово окупованих територій під назвою "Дім".

"Відповідно для розповсюдження телевізійного сигналу з логотипом UA нам потрібні дозвільні документи. Це будуть два паралельні, незалежні телевізійні сигнали. Один буде спеціалізуватися на територіях з особливим режимом мовлення, він вже запущений і працює", - пояснив представник Мультимедійної платформи.

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV запускає канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу.

Новий телеканал для тимчасово окупованих територій отримав назву "Дім" і почав мовлення у тестовому режимі з 1 березня. Презентація його концепції відбулася в Укрінформі 2 березня.