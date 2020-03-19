За тиждень киянам зробили 230 експрес-тестів на коронавірус

За минулий тиждень жителям столиці зроблено 230 експрес-тестів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні у Києві два підтверджених випадки. Пацієнти лікують, стан їх стабільний", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам.

"Тести роблять винятково за рекомендацією лікаря і винятково у медичних закладах", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, загалом на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - в Чернівецькій області, по 2 - в Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській і Донецькій областях. Двоє людей померли.