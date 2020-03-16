Україна опівночі скасовує регулярні авіарейси та міжнародні пасажирські перевезення

Опівночі припиняються регулярні пасажирські перевезення через кордон.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

"З 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні",- йдеться у повідомленні.

Рада національної безпеки і оборони рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто наразі перебуває за межами країни – повернутися.

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Крім того повністю припинене пішохідне сполучення.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.