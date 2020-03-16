Україна опівночі скасовує регулярні авіарейси та міжнародні пасажирські перевезення

Україна опівночі скасовує регулярні авіарейси та міжнародні пасажирські перевезення

Укрінформ
Опівночі припиняються регулярні пасажирські перевезення через кордон.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

"З 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні",- йдеться у повідомленні.

Рада національної безпеки і оборони рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто наразі перебуває за межами країни – повернутися.

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Крім того повністю припинене пішохідне сполучення.

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Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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