Чотири автомобілі ВР передали клінічним лікарням Києва

На період карантину Верховна Рада України передала клінічним лікарням чотири автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які знаходяться на балансі парламенту", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях.

"Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні", - уточнив він.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання.