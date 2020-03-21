Чотири автомобілі ВР передали клінічним лікарням Києва

Чотири автомобілі ВР передали клінічним лікарням Києва

Укрінформ
На період карантину Верховна Рада України передала клінічним лікарням чотири автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які знаходяться на балансі парламенту", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях.

"Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні", - уточнив він.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання.

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