За добу в Україну в’їхали понад 15 тисяч осіб, у одного експрес-тест виявив коронавірус

Упродовж минулої доби в Україну з-за кордону повернулося понад 13 тисяч громадян України, у одного українця експрес-тест підтвердив Covid-19.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб. В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.

Сьогодні прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Окрім того, в зоні ООС прийняті окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з ТОТУ АР Крим учора перетнули 215 осіб.

Як повідомлялось, з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.