Трамп наполіг, щоб його ім'я надрукували на чеках держдопомоги - WP

Міністерство фінансів США на вимогу Дональда Трампа розпорядилося надрукувати його ім’я на чеках державної допомоги, які надсилатимуться американцям для підтримки в умовах пандемії.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерело в податковій службі США.

"Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім'я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає надіслати десяткам мільйонів американців", - зазначається в повідомленні.

Видання уточнює, що такою була вимога Трампа, та додає, що її виконання може уповільнити процес надання допомоги. Це рішення в податковій службі США називають безпрецедентним.

Загалом 70 млн американців побачать на чеках матеріальної допомоги в розмірі $1200 напис "Дональд Дж. Трамп".

Ще близько 80 млн громадян США мають отримати грошові компенсації у вигляді переказів на банківські рахунки.

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Як повідомлялося, матеріальна допомога американцям виділяється у межах закону, який минулого місяця підтримали обидві палати Конгресу, після чого його підписав глава Білого дому. Він передбачає, зокрема, виділення $1200 кожному працівникові з невисоким рівнем доходів (або $2400 на сім'ю за спільною заявкою), а також додатково по $500 на кожну дитину.

Фото: The White House