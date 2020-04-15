Трамп хоче почати знімати "коронавірусні" обмеження до 1 травня - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче почати знімати обмеження, введені через коронавірус COVID-19, до 1 травня. Однак у Білому домі сперечаються про те, як спровокувати відновлення економіки в умовах пандемії і не зашкодити президенту наслідками.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Як пише видання, в нетерпінні до економічних руйнацій, зумовлених соціальним дистанціюванням та іншими заходами, і побоюючись потенційного збитку його шансів на переобрання - Трамп непохитний у питанні відкриття країни вже в наступному місяці.

"Він відчайдушно хоче за можливості знову відкрити країну 1 травня… Він вважав так з самого початку, і не коливався. Він, здається, вирішив це зробити. Але зростає усвідомлення того, що не зможе відкрити все до 1 травня. Навіть він розуміє, що це погана ідея", - сказав колишній чиновник, поінформований про внутрішні дискусії Білого дому.

Проте всередині оточення Трампа, як стверджують чиновники, існує підтвердження того, що президенту США не вдасться просто "переключити перемикач".

Повернення до нормального стану, ймовірно, займе багато місяців, заявили чиновники адміністрації, і це слід організувати методично та керуватися медичними даними.

Наприклад, чиновники розглядають можливість розпочати з областей, які, як вважається, мають найменший ризик великого спалаху.

Виступаючи на брифінгу у Білому домі 14 квітня, Трамп заявив, що оголосить про початок зняття обмежень після консультації з губернаторами всіх штатів, з якими він раніше сперечався щодо повноважень про скасування карантину.

За словами Трампа, більше 20 штатів перебувають у "надзвичайно гарному стані" і готові відновити свою економіку дуже скоро, "можливо, ще до 1 травня".

"Наша країна повинна відкритись, і вона відкриється, і вона відкриється безпечно і, сподіваємось, швидко - деякі райони швидше за інші райони", - сказав Трамп на пресконференції.

Як повідомляв Укрінформ, у США зафіксовано новий антирекорд зі смертності від коронавірусу - 14 квітня там померло 2 407 осіб.

На цей час у США зафіксовано 614 246 випадків коронавірусу, з них 26 064 смерті і 38 820 випадків одужання.

За даними сайту Worldometer, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 008 164. З них - 486 247 осіб одужали, загинули 127 147 осіб.

Фото: The White House