Наявність в організмі антитіл не свідчить про імунітет до коронавірусу — ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що можливо 2% або 3% світового населення мають антитіла в крові, які показують, що вони були інфіковані COVID-19, але це не означає, що у цих людей є імунітет.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ряд досліджень, про які нам відомо з попередньої публікації, свідчать про те, що невелика частка населення (має антитіла)", - сказала глава підрозділу ВООЗ з нових інфекційних захворювань Марія Ван Керхове, яка є технічним керівником ВООЗ у справі COVID-19.

За її словами, серологічні тести, які визначають наявність антитіл, не дають відповіді на те, чи захищена людина. "Зараз ми не маємо доказів того, що використання серологічного тесту може показати, що людина має імунітет або захищена від повторного зараження", - зауважила вона.

Дані тести проводить низка країн, з якими співпрацює ВООЗ.

Станом на 21 квітня в світі зареєстровано 2 490 421 випадків зараження коронавірусом, з них 170 566 летальних, 653 233 осіб одужали.

Фото: Nexu Science Communication