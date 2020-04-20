Китайські науковці заявили про успішне випробування вакцини від COVID-19

Китайські вчені заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.

Попередні результати свої дослідів науковці опублікували в електронній науковій бібліотеці bioRxiv

«Ми організували пілотне виробництво очищеної інактивованої вакцини PiCoVacc, яка змусила організм мишей, щурів і приматів виробляти антитіла, здатні нейтралізувати як мінімум десять різних штамів вірусу SARS-CoV-2. Малі і великі дози цієї вакцини частково або повністю захистили макак від зараження COVID- 19», - зазначили вчені.

Так, усіх піддослідних тварин змусили виробляти антитіла, які можуть нейтралізувати різні штами коронавірусу.

Для виробництва інактивованої вакцини вчені зібрали зразки рідини з легенів пацієнтів, які страждали від коронавірусної інфекції в Китаї, Італії, Іспанії і Великій Британії. Найстабільніший з вірусів фахівці відібрали як «шаблон» для створення вакцини. Відпрацювавши технологію з масового виробництва і ослаблення вірусних частинок в культурах клітин нирок мавп, біологи зробили пробну партію вакцини і перевірили її дію на мишах, щурах і мавпах.

Перші досліди на щурах і мишах показали, що тварини добре переносили вакцинацію і починали виробляти велику кількість антитіл приблизно через один або два тижні після перших ін'єкцій препарату. Антитіла з крові гризунів нейтралізували всі десять штамів SARS-CoV-2, виділених із зразків біорідин.

Пізніше медики перевірили дію вакцини на макаках-резус. Як показали ці досліди, триразове введення невеликих доз вакцини значно знижувало гостроту симптомів хвороби, тоді як її подвійна кількість повністю захищала макак від інфекції.

При цьому через вакцинацію у мавп після повторного контакту з вірусом не виявилася надмірно активна імунна відповідь. Не викликала процедура і інших негативних наслідків, яких найчастіше побоюються імунологи. Як вважають творці вакцини, це дозволяє перейти до клінічних випробувань PiCoVacc на добровольцях, які розпочнуться найближчим часом.

Слід зазначити, що цю статтю вчених поки не рецензували незалежні експерти і редактори наукових журналів.

За даними Worldometers, станом на 15.00 у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 422 286 осіб, з них 165 924 померли, 635 761 людина одужала.