Вчені з’ясовують, чому хворі на COVID-19 перестають відчувати запахи та смак
Про це інформує Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Багато пацієнтів з COVID-19 зазнали втрату відчуттів смаку (агевзія) та/або нюху (аносмія). Більше 500 дослідників із 38 країн об'єдналися у рамках Глобального консорціуму хіміосенсорних досліджень (GCCR) з метою вивчення цього феномену», - заявили в CNRS.
Франція залучила до міжнародного проєкту свої лабораторні наукові заклади та обладнання.
Учасники дослідження проводять міжнародне опитування більш ніж 20 мовами нинішніх пацієнтів, або людей, які вже перехворіли на COVID-19. Учені мають за мету оцінити та знайти причину впливу хвороби на відчуття смаку і нюху, залежно від віку людини та інших обставин й умов.
Дані збиратимуться анонімно та будуть надійно захищеними.