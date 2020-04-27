Науковці спрогнозували варіанти виходу Італії з карантину

Учені проаналізували чотири варіанти виходу Італії з карантину на прикладі найбільш розвинених в економічному плані регіонів - Ломбардії та Венето.

Відповідні дослідження провели науковці Болонського університету (Італія) та Університету Міннесоти (США), повідомляє Bloomberg.

«Збереження повного карантину призведе до значного зниження смертності, проте в наступному році ризик падіння ВВП становитиме 26%», - указують розробники на один з варіантів розвитку подій.

Навпаки – цілковите послаблення карантину в Ломбардії може спричинити до підвищення ВВП, однак збільшить смертність до 40 тисяч випадків.

Ще один варіант передбачає поступове відновлення роботи, згідно з яким, працівники різних економічних галузей мають бути розподілені за віковими категоріями та групами ризику. Згідно з цим планом, ВВП може впасти на 10-15% при 4-5 тис. летальних випадків.

І нарешті - поступове відновлення діяльності низки галузей із залученням тільки молодих працівників, менш уразливих до захворювань У такому разі смертність дещо перевищить 1 тисячу осіб, а ВВП впаде на 9,4%.

Станом на вечір 26 квітня в Італії зафіксовано 197 675 випадків коронавірусу, померли 26 644 осіб, а одужали 64 928.