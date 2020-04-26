Італія виходить з карантину: багато компаній запустять вже 4 травня
Про це повідомляє The Local.
«Уряд дозволить великій кількості компаній відновити роботу з 4 травня», - сказав Конте.
У свою чергу, школи будуть закриті до вересня.
Прем'єр-міністр пообіцяв детальніше розповісти, як Італія виходитиме з карантину, на початку наступного тижня.
«Ми не можемо продовжувати виходити за рамки цього блокування - ми ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни», - зазначив прем'єр-міністр.
Як відомо, Італія є другою в світі країною за кількістю летальних випадків від коронавірусу - на даний час у країні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 26 384 особи. Всього там було зафіксовано 195 351 випадок коронавірусу.
За останніми даними Worldometer, станом на 26 квітня у світі зафіксовано 2 938 294 випадків зараження коронавірусом, з них 203 796 - летальні, 841 446 осіб одужали.
фото: АА