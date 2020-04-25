В Італії зниження кількості хворих на Covid-19 триває шостий день

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 415 смертей внаслідок пандемії коронавірусу, таким чином загальна кількість летальних випадків зросла до 26 384.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість летальних випадків внаслідок епідемії коронавірусу в Італії зросла до 26 384-х, що на 415 більше ніж було минулої доби. Вчора збільшення кількості летальних випадків становило 420", - йдеться у повідомленні.

63 120 людей вже одужали від коронавірусної хвороби в Італії, це на 2 622 особи більше у порівнянні з вчорашнім днем.

Зниження кількості хворих з коронавірусом в Італії триває шостий день поспіль. Наразі кількість активних хворих в Італії становить 105 847, що на 680 менше, ніж було вчора.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії станом на зараз становить 195 351, передає сайт Worldometer.

Станом на вечір 25 квітня у світі зафіксовано 2 874 660 випадків коронавірусу, 823 360 осіб одужали та 200 812 померли.