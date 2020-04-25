У світі - понад 200 тисяч смертей від коронавірусу

Кількість летальних випадків у всіх країнах світу, постраждалих внаслідок пандемії коронавірусної хвороби Covid-19, зросла до 200 812 осіб.

Про це повідомляє сайт Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі зросла до 2 874 660.

У всьому світі від Covid-19 одужали 823 360 людей.

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Лідерами за масштабами розповсюдження пандемії залишаються США з 931 544 підтвердженими випадками, Іспанія - 222 759 випадків, Італія - 195 351 та Франція - 159 828 зафіксованих випадків захворювання.