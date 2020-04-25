У США кількість смертей від коронавірусу перевищила 52 тисячі

У США кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу перевищила 52 тисячі.

Про це інформує CNN.

"За даними університету Джона Гопкінса, у США зафіксовано 906551 випадок коронавірусу та 52042 летальних випадки внаслідок пандемії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом найближчих днів до статистики можуть почати записувати так звані "смерті, ймовірно, викликані" коронавірусом, у такому разі ці зміни можуть викликати стрімке зростання кількості летальних випадків у США.

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема, 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.

Фото: АА