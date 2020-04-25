ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
Про це повідомляє BBC.
"Уряди не повинні видавати так звані "паспорти імунітету" або "сертифікати відсутності ризику" у якості способу полегшення карантинних заходів", - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.
У звіті організації зазначається, що немає ніяких доказів того, що люди, які мають антитіла після одужання від коронавірусу, захищені від повторного зараження.
У ВООЗ стверджують, що такий крок може навпаки зумовити поширення вірусу.
Люди, які вважають, що вони застраховані від захворювання, можуть перестати вживати запобіжних заходів й сприяти поширенню хвороби.
Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема, 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.