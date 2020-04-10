Коронавірус може “оживати” у пацієнтів, які перехворіли - корейські вчені
Укрінформ
Експерти корейського центру контролю і профілактики захворювань вважають, що коронавірус здатний реактивуваться у людей, що одужали.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Було багато випадків, коли пацієнт під час лікування давав негативний результат в один день і позитивний - в інший», - зазначив генеральний директор корейського центру з контролю над захворюваннями Чон Юн Кен.
За його словами, у цих людей вірус швидше відновився, ніж вони знову інфікувалися, коли результат їх тесту був знову позитивним незабаром після виходу з карантину.
Експерти наголосили, що пацієнт вважається вилікуваним від нового коронавірусу, коли два тести, проведені з 24-годинним інтервалом, показують негативний результат.
Станом на ранок 10 квітня, за даними Wordometer, у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини видужали.