В Італії - найменша кількість смертей від COVID-19 з березня

В Італії за добу зафіксували 260 летальних випадків, пов'язаних з ускладненнями коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

Більш низький добовий показник смертності від коронавірусу було зафіксовано 14 березня - тоді за добу померло 175 осіб, і з того часу число летальних випадків не падало нижче 300.

Станом на вечір 26 квітня в Італії зафіксовано 197 675 випадків коронавірусу, загинули 26 644 осіб, а одужали 64 928.

За останніми даними Worldometer, станом на 26 квітня в світі зафіксовано 2 971 935 випадків зараження коронавірусом, з них 205 957 летальних, 873 868 осіб одужали.