Трамп пожертвує квартальну зарплату на розробку ліків проти COVID-19

Президент США Дональд Трамп перерахує свою заробітну плату за I квартал 2020 року міністерству охорони здоров'я та соціальних служб. Кошти у розмірі 100 тисяч доларів підуть на розробку ліків проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Fox News.

"Президент Дональд Трамп передасть частину своєї заробітної плати міністерству охорони здоров’я та соціальних служб, щоб допомогти країні боротися з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Про це рішення президента на брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макінені. За її словами, зарплата Трампа буде використана для розробки нових методів лікування та профілактики COVID-19. Таким чином Дональд Трамп хоче вшанувати пам'ять людей, загиблих від COVID-19.

Відзначається, що на початку березня президент США пожертвував міністерству охорони здоров'я свою зарплату за IV квартал 2019 року на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Станом на суботу, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. У світі підтверджені 5 306 928 випадків захворювання. США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусною хворобою (1 645 353 осіб).

Фото: The White House