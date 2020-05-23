Трамп пожертвує квартальну зарплату на розробку ліків проти COVID-19
Про це інформує Fox News.
"Президент Дональд Трамп передасть частину своєї заробітної плати міністерству охорони здоров’я та соціальних служб, щоб допомогти країні боротися з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Про це рішення президента на брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Кейлі Макінені. За її словами, зарплата Трампа буде використана для розробки нових методів лікування та профілактики COVID-19. Таким чином Дональд Трамп хоче вшанувати пам'ять людей, загиблих від COVID-19.
Відзначається, що на початку березня президент США пожертвував міністерству охорони здоров'я свою зарплату за IV квартал 2019 року на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Станом на суботу, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. У світі підтверджені 5 306 928 випадків захворювання. США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусною хворобою (1 645 353 осіб).
Фото: The White House