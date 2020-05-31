З Нью-Йорка до Києва вилетів десятий евакуаційний літак з українцями

З Нью-Йорка до Києва вилетів десятий евакуаційний літак з українцями

Укрінформ
Зі Сполучених Штатів вирушив черговий евакуаційний літак, який доставляє в Україну наших громадян.

Це вже десятий спецрейс для українців, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією, повідомляє посольство України в США на сторінці в Twitter.

Спеціальний комерційний рейс в черговий раз виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Літак вилетів із Нью-Йорка до Києва і доставить додому 264 пасажири.

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Нагадаємо: евакуація громадян України триває не тільки з США. Раніше в МЗС України повідомили, що за сприяння дипломатів в Україні вже повернулися понад 230 000 громадян, і цей процес триває.

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