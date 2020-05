З Нью-Йорка до Києва вилетів десятий евакуаційний літак з українцями

Це вже десятий спецрейс для українців, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією, повідомляє посольство України в США на сторінці в Twitter.

Спеціальний комерційний рейс в черговий раз виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Літак вилетів із Нью-Йорка до Києва і доставить додому 264 пасажири.

10-ий спеціальний комерційний літак МАУ з Нью-Йорка до Києва.

В Україну повертаються ще 264 пасажира.

Another special repatriation flight from New York to Kyiv departed today from JFK airport. 264 passengers are on their way back home. pic.twitter.com/sSRPNj1c0E