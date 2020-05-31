З Нью-Йорка до Києва вилетів десятий евакуаційний літак з українцями
Це вже десятий спецрейс для українців, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією, повідомляє посольство України в США на сторінці в Twitter.
Спеціальний комерційний рейс в черговий раз виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Літак вилетів із Нью-Йорка до Києва і доставить додому 264 пасажири.
10-ий спеціальний комерційний літак МАУ з Нью-Йорка до Києва.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) May 30, 2020
В Україну повертаються ще 264 пасажира.
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Another special repatriation flight from New York to Kyiv departed today from JFK airport. 264 passengers are on their way back home. pic.twitter.com/sSRPNj1c0E
Нагадаємо: евакуація громадян України триває не тільки з США. Раніше в МЗС України повідомили, що за сприяння дипломатів в Україні вже повернулися понад 230 000 громадян, і цей процес триває.