Спецрейсом з Кіпру повернулися 115 українців

Спецрейсом авіакомпанії SkyUp з Кіпру в Україну повернулося 115 співвітчизників, 44 з них були евакуйовані з окупованої території Кіпру – так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в Республіці Кіпр.

“26 травня відбувся шостий евакуаційний спецрейс з Кіпру. На борту 115 громадян України... Завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Кіпр, за сприяння Спеціального представника Генерального секретаря ООН Елізабет Спехар та компетентних органів Кіпру, вдалося також евакуювати 44 українців з окупованої території Кіпру – так званої Турецької Республіки Північного Кіпру”, - йдеться у повідомленні.

Диппредставництво подякувало авіакомпанії SkyUp за спільну плідну роботу і зазначило, що всі пасажири пройдуть самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома» від Міністерства цифрової трансформації України.

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У Посольстві поінформували, що загалом з Кіпру евакуйовано 672 громадян України.

Раніше в МЗС України повідомили, що за сприяння дипломатів в Україну вже повернулися понад 230 тисяч громадян, і цей процес триває.

Фото: Посольств України в Республіці Кіпр