Спецрейсом з Кіпру повернулися 115 українців
Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в Республіці Кіпр.
“26 травня відбувся шостий евакуаційний спецрейс з Кіпру. На борту 115 громадян України... Завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Кіпр, за сприяння Спеціального представника Генерального секретаря ООН Елізабет Спехар та компетентних органів Кіпру, вдалося також евакуювати 44 українців з окупованої території Кіпру – так званої Турецької Республіки Північного Кіпру”, - йдеться у повідомленні.
Диппредставництво подякувало авіакомпанії SkyUp за спільну плідну роботу і зазначило, що всі пасажири пройдуть самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома» від Міністерства цифрової трансформації України.
У Посольстві поінформували, що загалом з Кіпру евакуйовано 672 громадян України.
Раніше в МЗС України повідомили, що за сприяння дипломатів в Україну вже повернулися понад 230 тисяч громадян, і цей процес триває.
Фото: Посольств України в Республіці Кіпр