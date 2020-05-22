Спецрейсом із Франції додому вилетіли 170 українців

У четвер із Франції в умовах карантинних обмежень через пандемію коронавірусу спеціальним авіарейсом на батьківщину відбули 170 громадян України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

«Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців», - зазначив дипломат.

Він уточнив, що від початку карантину у Франції за сприяння Посольства на батьківщину повернулися 4194 громадянина України.

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Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.