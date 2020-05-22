Спецрейсом із Франції додому вилетіли 170 українців
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.
«Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців», - зазначив дипломат.
Він уточнив, що від початку карантину у Франції за сприяння Посольства на батьківщину повернулися 4194 громадянина України.
Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.