Спецрейсом із Амстердама до Києва вилетіли 179 українців
Укрінформ
Із Нідерландів до України об 14:30 за місцевим часом спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 179 українців та 5 іноземців.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.
"Вилетіло 184 людини. Серед них 179 українців і 5 громадян Нідерландів. Серед громадян України були транзитні пасажири, які прибули з Північної та Південної Америки, а також країн Азії", - зазначив Карпук.
Як повідомляв Укрінформ, 12 травня 2020 року спецрейсом із Нідерландів до України повернулося 177 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.
Українські компанії наприкінці квітня відновили спецрейси для евакуації українців з-за кордону.