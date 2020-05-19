Спецрейсом із Амстердама до Києва вилетіли 179 українців

Із Нідерландів до України об 14:30 за місцевим часом спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 179 українців та 5 іноземців.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

"Вилетіло 184 людини. Серед них 179 українців і 5 громадян Нідерландів. Серед громадян України були транзитні пасажири, які прибули з Північної та Південної Америки, а також країн Азії", - зазначив Карпук.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня 2020 року спецрейсом із Нідерландів до України повернулося 177 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.

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Українські компанії наприкінці квітня відновили спецрейси для евакуації українців з-за кордону.