В Україну спецрейсами повернулися майже 400 осіб

Упродовж доби аеропорт «Бориспіль» прийняв три пасажирські спеціальні авіарейси з Казахстану, Німеччини та Італії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили майже 400 пасажирів. В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі без винятку пасажири, які прибули в Україну, встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома».

Як повідомлялося, українські компанії наприкінці квітня відновили спецрейси для евакуації українців з-за кордону.