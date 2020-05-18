Спецрейсами з чотирьох країн прибули до «Борисполя» понад 500 осіб

Прикордонники минулої доби в аеропорту “Бориспіль” оформили 550 пасажирів, які прибули в Україну з Португалії, Італії, ОАЕ, Іспанії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Упродовж доби аеропорт «Бориспіль» прийняв 4 пасажирських спеціальних авіарейси з Лісабона, Мілана, Дубаю та Аліканте. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили понад 550 пасажирів”, - йдеться у повідомленні.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

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Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома».

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 20,2 тис. осіб.