Новий спалах на Рівненщині: у будинку для літніх людей - 12 випадків COVID-19

В одному із інтернатних закладів Рівненської області зафіксували спалах коронавірусу - підтверджені 12 випадків.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів діагностували коронавірусну інфекцію у 12 осіб – 6 працівників та 6 підопічних. У зв’язку з цим голова Рівненської ОДА Віталій Коваль доручив провести службове розслідування щодо спалаху інфекції в закладі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в області створюють комісію під керівництвом Управління охорони здоров’я.

Восьмеро із виявлених осіб перебувають в стаціонарі, інші – на самоізоляції. Усі хворі з одного корпусу і він вже ізольований. Зараз в інтернаті працюють дві мобільні бригади медиків, обстежують контактних осіб. Для локалізації спалаху проводять усі необхідні протиепідемічні заходи.

Щоб запобігти поширенню вірусу, голова ОДА Віталій Коваль доручив організувати в закладі вахтовий метод роботи.

Як повідомляло агентство, станом на ранок 21 травня на Рівненщині зафіксовано 1313 випадків захворювання на коронавірус. З них - 260 медпрацівників, 91 - дитина. За добу виявлено 54 нових інфікованих на COVID-19. Через ускладнення, викликані коронавірусом, 29 осіб померли, одужали 472 хворих.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.