У психоневрологічному інтернаті в Мукачеві на COVID-19 захворіли 25 людей

У 25 мешканців обласного психоневрологічного інтернату в Мукачеві підтверджено коронавірусне захворювання.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

"У 25 осіб — підопічних однієї з інтернатних установ обласного підпорядкування на території міста - виявлено коронавірус методом ПЛР-тестування”, - йдеться в дописі.

Станом на 20 травня в Мукачеві є 60 хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки.