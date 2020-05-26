У Запоріжжі відкрили дитячі садки, у перший день прийшло до 14% вихованців

У Запоріжжі запрацювали дитячі дошкільні навчальні заклади. У перший день прийшло до 14% вихованців.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради з посиланням на Директора департаменту освіти і науки Станіслава Романчука.

“Дошкільні заклади міста зараз відвідують близько 13-14% від загальної кількості вихованців. Ми розуміємо, що батькам треба вийти на роботу. У дошкільних навчальних закладах посилено санітарний режим, ранковий фільтр. Температурний скринінг обов’язково проводиться при вході до закладу та кожні чотири години. Однак я хочу ще раз нагадати батькам, що карантин триває, його лише послабили. Тому закликаю за можливості залишати своїх дітей вдома”, - зауважив Романчук.

У Запоріжжі відкрили дитячі садки / Фото: Запорізька міськрада

Дитячі садки відновили роботу з 25 травня. В приміщеннях прибрали килими, м’які іграшки. Створені умови для того, аби діти під час прийому їжі та сну дотримувалися дистанції 1,5 м.

У мерії кажуть, що в дошкільних навчальних закладах є необхідні запаси засобів індивідуального захисту для працівників та дезрозчини.

За даними обласного лабораторного центру, станом на ранок 26 травня в області 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі 43 – серед дітей.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19, в тому числі 644 летальних випадків, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Фото: zp.gov.ua