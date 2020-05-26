В Україні підтвердили 339 випадків коронавірусу за добу

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 339 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 21 584 людини, з них 1 581 дитина та 4 183 медпрацівники", - сказав Степанов.

За його словами, найбільше нових випадків інфікування за останню добу зафіксовано у Львівській області (45), Рівненській (41) та у Києві (58).

Він уточнив, що за минулу добу захворіли 35 дітей та 71 медпрацівник, зафіксовано 21 летальний випадок, одужала 341 людина.

Загалом від початку епідемії одужало 7 575 людей, загальна кількість летальних випадків сягнула 644-ох, додав міністр.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 9 653 тестування методом ПЛР.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 травня зафіксовано 5 590 358 випадків захворювання на COVID-19, з них 347 907 летальних, одужало 2 366 574 людини.